Attensam: Starkes Umsatzplus und Personalmangel in Westösterreich

Das Geschäftsjahr 2024/25 lief gut für Attensam . Der Wiener Hausbetreuer steigerte seinen Umsatz um 6,8 Prozent auf 124,4 Millionen Euro. "Das klingt toll, aber die hohe Inflation nagt natürlich daran", relativiert Oliver Attensam , Geschäftsführer der Unternehmensgruppe, das Ergebnis.

Neben der hohen Inflation belastet auch die Einigung beim Kollektivvertrag (KV) der Reinigungsbranche für das Jahr 2026 das Unternehmen.

Diese ergab eine durchschnittliche Lohnerhöhung von 3,25 Prozent für die rund 66.000 Arbeitnehmer. Bei Fachkräften beträgt das Plus 4,5 Prozent, und auch Lehrlinge erhalten um sechs Prozent mehr Gehalt.

Mitarbeiter steigen in den Gehaltsstufen automatisch auf

"Für uns geht es aber nicht nur um die prozentuellen Erhöhungen, sondern darum, dass die Mitarbeiter innerhalb der Lohnstufen springen. Das ist eine ziemliche Herausforderung und eine übernatürliche Erhöhung, die wir nicht ausgeglichen bekommen", beklagt Attensam.

Durch den neuen KV fallen etwa beispielsweise künftig Hausbetreuer nicht mehr in die Lohnstufe vier, sondern unter die besser bezahlte Stufe zwei.