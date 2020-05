Xavier Naidoo rührt Christina Stürmer zu Tränen

Es ist eine der positiven TV-Überraschungen der letzten zwei Jahre: " Sing meinen Song – Das Tauschkonzert", bei dem Musiker Lieder der jeweils anderen Teilnehmer interpretieren, erzielt Top-Werte bei Quoten, CD-Verkäufen und Downloads.

Für die zweite Staffel, die seit 19. Mai am deutschen Privatsender VOX zu sehen ist, wurde bis auf Xavier Naidoo die ganze Besetzung ausgetauscht – statt Andreas "Mountain Man" Gabalier nimmt etwa Christina Stürmer teil. Bei der am Dienstagabend gezeigten Ausgabe von " Sing meinen Song" standen die Songs von Christina Stürmer im Mittelpunkt.

Die an der Musikshow teilnehmenden Künstler interpretierten einige ihrer Lieder neu: "Ich lebe" wurde etwa von Yvonne Catterfeld in einer unterkühlten Jazz-Version gesungen, "Wir leben den Moment" nahmen sich die Prinzen zur Brust, und Xavier Naidoo hüllte "Mitten unterm Jahr" in ein schmalziges Arrangement. Das war dann so ergreifend, dass Stürmer ein bisschen weinen musste. "Das war sehr überwältigend für mich. Ich hab meinen eigenen Abend so genossen und fand’s einfach großartig", sagt sie im KURIER-Interview.

Naidoo streute Stürmer Rosen: "Danke für diesen Song, Christina. Das ist der Wahnsinn." Diesen emotionalen und tränenreichen Auftritt verfolgten 216.000 TV-Zuseher, bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach das einem Marktanteil von 13 Prozent.

Kommenden Dienstag (16. Juni, 20.15 Uhr) bekommen die Songs von Hartmut Engler und seiner Band PUR ein neues Gewand.

Die für die zweite Staffel geschriebenen Coversongs sind auf der soeben veröffentlichten CD nachzuhören.

Info: Videos zur Show gibt es hier.