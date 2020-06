Wehrschütz-Auftritt bei ÖVP-Klubklausur wird Fall für ORF-Ethikrat

Der Verhaltenskodex für ORF-Journalisten hält freilich fest, dass politische und wirtschaftliche Verquickungen, die geeignet sein könnten, Zweifel an der Unabhängigkeit aufkommen zu lassen, zu vermeiden sind. "Das wird ein Fall für den Ethikrat", erklärte denn auch Redakteurssprecher Bornemann am Dienstag gegenüber der APA. "Journalisten sollten berichten, nicht beraten. Wenn jemand Politikberater sein will, soll er den Job wechseln."

Für Bornemann steht der ÖVP-Auftritt von Wehrschütz, der bis Anfang der 2000er-Jahre FPÖ-Mitglied war, jedenfalls nicht im Einklang mit ORF-Regularien und ORF-Gesetz. "Mit der Unabhängigkeit eines ORF-Journalisten ist das unvereinbar. Und die Pflicht zur Unabhängigkeit kann auch nicht dadurch ausgehebelt werden, indem man wo gratis auftritt. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir sind keine Politikberater. Dass das ausgerechnet jemand macht, der den Titel 'Journalist des Jahres' trägt, ist besonders bedauerlich."

Schon in der Vergangenheit hatten Auftritte von ORF-Journalisten bei Parteiveranstaltungen für Diskussionen gesorgt. 2007 hielt etwa der damalige FPÖ-nahe zentrale Chefredakteur Walter Seledec bei einer FPÖ-Klubklausur ein Referat über den ORF. ORF-Chef Alexander Wrabetz hatte den Auftritt genehmigt. Im ORF-Publikumsrat gab es an dieser Entscheidung Kritik. Zugleich wurde Richtung ORF-Spitze die Bitte geäußert, künftig bei derartigen Entscheidungen "die notwendige Sensibilität" walten zu lassen.