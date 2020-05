TV-Marktanteile August 2014

atEs mag Menschen geben, die sich an den vergangenen August auch als Sommermonat erinnern werden. Subjetiv betrachtet eignete sich dieser Monat abgesehen vom Urlaubmachen aufgrund der Wetterlage hervorragend um fernzusehen. Wirft man einen Blick auf die jüngsten Marktanteilsentwicklungen dann profitierten ProSieben, Vox, Puls 4, Servus TV, sixx Austria und ATV II von den spürbaren frischen, nassen und frühherbstlichen Augusttagen. Diese Programme verbesserten, gemessen an ihren August-2013-Werten, ihre Marktanteile. SAT.1 Gold und ProSieben Maxx, zwei TV-Angebote, die mit sehr zielgruppen-orientierten Inhalten nun im österreichischen TV-Markt ihren Platz und ihre Seherinnen und Seher suchen, starten mit 0,4 und 0,2 Prozent in die AGTT-Ausweisung.