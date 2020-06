Spin-off von "Breaking Bad" ohne Byran Cranston

Die Stars der ausgelaufenen US-Serie " Breaking Bad", Bryan Cranston (58) und Aaron Paul (35), werden nicht in der ersten Staffel des Serienablegers "Better Call Saul" zu sehen sein. Das kündigten die Verantwortlichen der TV-Show am Wochenende an. Fans hatten monatelang darüber spekuliert, ob die beiden Schauspieler in ihren Rollen als Walter White und Jesse Pinkman auf den Bildschirm zurückkehren. Am Wochenende wurde nun ein erster Trailer veröffentlicht: