Der Anwalt für besonders böse Jungs

Mehr als einmal holt der Anwalt Saul Goodman Walter White und Jesse Pinkman in der Serie " Breaking Bad" aus der Klemme. Fast nichts ist für den exzentrischen wie nicht immer ganz legal arbeitenden Anwalt unmöglich. Für jedes Problem kennt er jemanden, der jemanden kennt. Schnell wurde er mit seiner eigenwilligen Arbeitsweise zu einer Lieblingsfigur bei den Fans – und die eigene Serie geplant.

"Better Call Saul", so der Titel des "Breaking Bad"-Spin-off, soll zwar erst Anfang 2015 in den USA Premiere feiern. Eine zweite Staffel wurde aber bereits jetzt bestellt, berichtet die Branchenseite Deadline.