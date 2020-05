Snowdens erstes TV-Interview

Es war das Richtige, und ich werde keine Angst haben“, sagt Whistleblower Edward Snowden über seine Enthüllungen zu den US-Spähprogrammen.

NDR-Autor Hubert Seipel hat in Moskau das weltweit erste Fernseh-Interview mit Edward Snowden nach dessen Flucht aus Hongkong geführt. Nun ist das brisante Gespräch – es war bereits im ARD zu sehen – erstmals im österreichischen TV (21:15 Uhr, ServusTV) zu sehen.

Auf die Frage, ob Snowden Drohungen erhalten habe, antwortet dieser: „Es gibt deutliche Drohungen, aber ich schlafe sehr gut. Es gab einen Artikel in einem Online-Portal namens Buzzfeed, in dem Beamte des Pentagon und der NSA interviewt wurden. Man hat ihnen Anonymität zugesichert, damit sie sagen können, was sie wollen, und die haben dem Reporter erzählt, dass sie mich umbringen wollen. Diese Leute – und das sind Regierungsbeamte – haben gesagt, sie würden mir nur zu gern eine Kugel in den Kopf jagen oder mich vergiften, wenn ich aus dem Supermarkt zurückkomme, und zusehen, wie ich dann unter in der Dusche sterbe.“

In der Sendung „Servus Journal Spezial – Edward Snowden: Das Interview“ analysieren der Wiener Datenschutzexperte Andreas Krisch und der Politikwissenschaftler und Publizist Andrew Denison (Transatlantic Network) das Interview.

2013 erschütterte Ex-NSA-Agent Edward Snowden die Welt mit seinen Enthüllungen über Geheimdienstpraktiken der USA. Mit Seipel spricht er über die Methoden der NSA, über Wirtschaftsspionage und er deutet an, dass nicht nur Angela Merkel, sondern die gesamte deutsche Bundesregierung abgehört worden sein könnte. Und er gewährt persönliche Einblicke, berichtet von seinem Werdegang und von der Hoffnung, irgendwann in die USA zurückkehren zu können.