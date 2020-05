Prozess um Abhörskandal im Murdoch-Imperium beginnt

Im Skandal um illegale Abhörpraktiken bei britischen Zeitungen aus dem Imperium von Rupert Murdoch beginnt am Montag der Prozess beim höchsten Strafgericht Old Bailey in London. Angeklagt sind der frühere Regierungssprecher von Premierminister David Cameron, Andy Coulson, sowie Camerons einstige Vertraute und Chefin der Verlagsgesellschaft News International Rebekah Brooks mit sechs weiteren Ex-Journalisten und Mitarbeitern aus ihrem Umfeld.

Das vor zwei Jahren eingestellte Boulevardblatt News of the World hat die Handy-Mailboxen von Prominenten und Ex-Verbrechensopfern abhören lassen, sowie Polizisten bestochen, um schneller an Informationen zu gelangen. Coulson und Brooks, die beide auch Chefredakteure des Blattes waren, bestreiten jede Schuld. Dabei wird ihnen vorgeworfen, dass sie nicht nur das Geld dafür lockergemacht hätten, sondern später auch versucht hätten, Beweise zu vernichten.

Der Skandal kam 2011 richtig ins Rollen, als der Fall von Millie Dowler bekannt wurde. Die Reporter hatten die Mailbox des ermordeten Kindes angezapft und durch das Löschen von Nachrichten dessen Eltern den Eindruck vermittelt, die Vermisste könnte noch leben.