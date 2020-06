Play.fm: Party auf Abruf

Hitzenberger war einer der ersten, die sich mit solchen Streaming-Angeboten im Internet auseinandergesetzt hat. Damit hat er in diesem Bereich Pionierarbeit geleistet – lange bevor ähnliche Dienste wie Mixcloud (2008) oder Soundcloud (2007) ins Leben gerufen wurden.

"Ich wollte die Musik, die in den Clubs gespielt wurde, besser zugänglich machen", beschreibt Hitzenberger seine Geschäftsidee. "Wir begannen DJs in Wiener Clubs aufzunehmen. Diese Aufnahmen haben wir dann in einer Datenbank gesammelt und zum Anhören zur Verfügung gestellt. Damit wollten wir die Elektronikszene mit all ihren DJs, Musiknerds, Veranstaltern und Labels auf einer Plattform mit ihrer Musik präsentieren."