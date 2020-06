Der heimische Film im Fokus

"Ich bin in der Arbeiterklasse aufgewachsen, mit allem, was dazugehört,“ erzählt Andreas Schmied. „Und ich hab mich schon als Bub gefragt, warum es so wenig Filme gibt, die in diesem Milieu spielen.“ Nun hat der Steirer selbst eine Liebeskomödie im Arbeitermilieu gedreht. Anleihen nahm er dafür bei britischen Sozialkomödien wie „The Full Monty - Ganz oder gar nicht“.

Schmied, der bisher Drehbücher für Film und Fernsehen schrieb, konnte für sein Spielfilmdebüt prominente Darsteller gewinnen. Neben Ostrowski und Dalik treten etwa Manuel Rubey und Marion Mitterhammer in kleineren Rollen auf.