Jenseits der schwarzen Null

Sie sind fast aufgetreten wie der von der Politik inzwischen dementierte ORF-Zweiervorstand: Generaldirektor Alexander Wrabetz und sein Finanzdirektor Richard Grasl präsentierten gemeinsam und einträchtig am Montag vor Journalisten Eckdaten des Budgets 2014. Dieses soll der Stiftungsrat am 12. Dezember beschließen. Der wichtigste Punkt: Auch ohne die so heftig vom ORF geforderte Gebührenrefundierung, die über die letzten vier Jahre 160 Millionen aus Steuermitteln brachten, geht sich ein „ausgewogenes Budget knapp über die Null-Linie“ aus, erklärte Grasl. Wrabetz wiederum betonte: „Wir sind und bleiben handlungsfähig und in den schwarzen Zahlen, auch wenn die Refundierung nicht kommt.“ Die Forderung danach bleibt aber weiter aufrecht.