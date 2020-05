Mobile Internet-Nutzung höher als stationäre

90,8 Prozent der 6,1 Millionen Internet-Nutzer in Österreich repräsentiert das aktuelle ÖWA Plus-Universum. Die zweite Welle 2014 der Studie wurde soeben veröffentlicht. Aus dieser geht hervor, dass 55,5 Prozent dieser Nutzer Online-Angebot auch mobil nutzt. Die ausschließlich das Internet über stationäre Zugangspunkte nutzenden Menschen werden mit 44,5 Prozen beziffert. Die Überschneidungen also jene Menschen die die in der ÖWA Plus ausgewiesenen Angebot sowohl mobil als auch stationär nutzen beträgt auf Monats- 38,5 und auf Wochenebene 25,3 Prozent.