Lieferservice.at wird Wetter-Presenter

atLieferservice.at geht den Weg, seine Bekanntheit in Österreich zu steigern, über TV-Werbung. Die Vermittlungsplattform tritt als Wetter-Sponsor in den beiden Programmen ORFeins und ORF 2 auf. Dort platziert Lieferservice.at die, wie folgt, zwei acht Sekunden dauernden Presenting-Spots. Damit sollen, unter anderem über die reichweitenstarke Primetime-Platzierung der Werbemittel, Fernseh-Zuschauer dazu animiert werden, unmittelbar am Second Screen zu bestellen.