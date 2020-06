Leistungsschutzrecht von Musikern von 50 auf 70 Jahre verlängert

Kritik kam indes auch vonseiten der IG Autorinnen Autoren, die in einer Aussendung vom "traurigen Rest der vor einem Jahr begonnen Urheberrechtsnovelle 2013" sprach. "Damit ist eine weitere Legislaturperiode verstrichen, ohne dass es zu einer einzigen über Anpassungsnotwendigkeiten an europäisches Recht hinausgehenden Änderung im Urheberrecht gekommen ist", heißt es weiter. Aus Sicht des Vereins werden Autoren und Rechteinhaber "mit ihren rechtlichen Anliegen und Angelegenheiten alleine gelassen". "Es besteht in Österreich kein politischer Wille zu einer urheberrechtlichen Neugestaltung auf der Höhe der technischen und medialen Entwicklung." Als "konsequente Verhinderer" ortete die IG Autorinnen Autoren Wirtschafts- und Arbeiterkammer.