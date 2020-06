Karim El-Gawhary als "Journalist des Jahres" geehrt

Ein kleines Jubiläum stand für die vom Fachmagazin "Der Österreichische Journalist" vergebenen Journalistenpreise am Mittwochabend an: Bereits zum zehnten Mal wurden in Wien die Besten der Branche ausgezeichnet. Bei der Preisverleihung durfte Karim El-Gawhary, Kairo-Korrespondent des ORF und der Tageszeitung "Die Presse", die Auszeichnung als "Journalist des Jahres" entgegennehmen.

Er wies in seiner Dankesrede besonders auf die Situation der Journalisten in Ägypten und anderen Krisenregionen hin. "Für mich persönlich ist diese Auszeichnung vielleicht auch ein Schutz, denn die Arbeitsbedingungen in Ägypten haben sich sehr, sehr verschärft", sagte El-Gawhary. "Wenn Journalisten selbst zur Story werden, ist mit einem Land grundsätzlich etwas nicht in Ordnung", bezog er sich auch auf die Zahl festgenommener Kollegen, die in den vergangenen beiden Jahren in die Höhe geschnellt sei. "Kein Land kann frei sein, wenn Journalisten nicht frei sind", schloss er unter dem Applaus des Who is Who der heimischen Medienbranche.