Julia Jäkel wird alleinige Gruner+Jahr Chefin

Die Troika beim Zeitschriftenkonzern Gruner+Jahr ist Geschichte. Auch die Auslandsgeschäfte und damit die Geschicke der News-Gruppe in Österreich sind betroffen. Aus dem bisherigen Vorstand bleibt nur Julia Jäkel als neue Nummer eins. Es ist nach der Ablösung der "Spiegel"-Doppelspitze der zweite Paukenschlag in der deutschen Medienlandschaft in dieser Woche.

Radikalumbau bei Gruner+Jahr: Der Zeitschriftenkonzern wird künftig allein von der Medienmanagerin Julia Jäkel geführt. Die 41-Jährige war erst seit September Deutschland-Chefin im bisherigen Führungstrio. Die beiden anderen Vorstände müssen gehen. Das beschloss der Aufsichtsrat am Mittwoch in Hamburg.

Bisher verantworteten im Vorstand Torsten-Jörn Klein das Auslandsgeschäft und Achim Twardy die Finanzen. Für sie sollen zwei Verlagsmanager mit anderen Aufgaben in das Gremium einziehen. Begründet wurden die Veränderungen mit einer stärkeren Ausrichtung von G+J auf das Digitalgeschäft.