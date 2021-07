Herbstrezepte von Puls 4

Corinna Milborn

Beate Meinl-Reisinger , Juliana Okropiridse und Heinz Pollischansky . In diesem Format, das Rezepte für Wien benannt ist, geht es um Persönliches und Privates der Kandidaten

Ab Ende August setzen sich die für das Informationsprogramm verantwortlicheund der Kochmit den Partei-Spitzenkandidaten der inantretenden Parteien auseinander.kocht mitergründete parallel dazu im FormatWie jetzt?4 fragt nachdie politischen Rezepte der zuvor Genannten.undtreffen aufBürgermeister am letzten Wochenende vor der Wahl als letzter Kandidat dieses politischen TV-Präsentationsreigens. Die Kochshow wird vom Kurier -KolumnistenDieter Chmelar kommentiert. Am 5. Oktober sehen sich diese Kandidaten in einer gemeinsamen Debattenrunde, die auch derüberträgt und deshalb vonund, dem Chefredakteur des Landesstudios, moderiert wird, gegenüber.

Milborn trifft wiederum am 21. September die oberösterreichischen Spitzenkandidaten in dem Format Pro & Co Wahlarena zum politischen Schlagabtausch und zur Proklamation politischer Konzepte.

Die Vorwahl-Berichterstattung erfolgt weiters über Puls 4 News sowie Pro & Contra. An den beiden Wahltagen berichtet der Sender mittels Sondersendungen von den Entscheidungen an den Urnen und dem Ausgang der Wahlen. In Wien heißt es dann Wahlschauen mit Puls 4. Dabei treten Meinungsmacher und -innen, Politiker und -innen sowie Social-Media-Experten und -innen auf. Es gehen aktuellste Informationen, Gespräche, Hochrechnungen, Ergebnisse auf Sendung und es erfolgen Live-Schaltungen in das Wiener Rathaus sowie in die Parteizentralen.