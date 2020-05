Hamiltons Fans doppelt so viele wie Vettels

Diese Statistik liefert die Fachhochschule St. Pölten, die analysiert wie sich die Ergebnisse des Rennwochenendes in Shanghai auf die Social Media-Performance der Piloten auswirkte.



Der Sieg in der chinesischen Metropole ging bekanntlich an den Mercedes-Fahrer Nico Rosberg. Ihm brachte sein Sieg an dem Wochenende 4.372 neue Fans ein. Hamilton, im Rennen auf Platz vier, siegte im Social Media-Wettbewerb und holte sich, während er seine Runden drehte 6.960 neue Fans. Dem hinter Rosberg zweitplatzierten Button blieb im Wettbewerb um die Fans am vergangenen Wochenende nur der dritte Platz und 5.499 neue Fans. Fernando Alonso, der in Shangai Neunter wurde, holte sich den zweiten Platz im Wettbewerb um die meisten Neufans der Rennfahrer. Er kann 6.572 neue Fans auf seine bis 15. April bestehende 360.031 Fans umfassende Basis "aufbuchen".



Vettel nahm aus Shanghai außer Blech 2.252 Fans mit. Sein Red Bull-Kollege Mark Webber schlug ihn in diesem Rennen. Der Australier erhöhte seine Fan-Basis von 375.447 - mehr als Alonso - um 2.673 Fans.