Für Sky ist Netflix kein Problem

atmedia.at: Was sind die Treiber? Ist die wirtschaftliche Situation der Leute kein Problem?

Mitterlechner: Grundsätzlich steigt die Bereitschaft, für gute und exklusive Inhalte Geld zu bezahlen. Dazu kommt, dass wir, und das ist meine feste Überzeugung, die beste Antwort auf das veränderte Mediennutzungsverhalten in Österreich haben. Wir bieten unseren Kunden mit den On-Demand-Services Sky Go, Sky Anytime und der kürzlich gestarteten Online-Videothek Snap unsere Inhalte auf Abruf über alle Devices. Auch bei technischen Innovationen wie HD, 3D oder 4K sind wir Marktführer. Die Menschen haben mittlerweile den großen Unterschied dieser Art des Fernsehens zum klassischen linearen Fernsehen kennen und schätzen gelernt. Es gibt viele, viele Sportereignisse exklusiv bei uns. Hollywood-Filme gibt es ein Jahr vor ihrer Free-TV-Premiere ebenfalls nur bei uns. Wir bauen zudem das Segment Serien ganz groß aus, weil wir der Überzeugung sind, dass Serien eine Art neues Kino sein werden. Der Aufwand, der von der Filmwirtschaft getrieben wird, um Serien auf den Markt zu bringen, erreicht inzwischen Höhen, die man vor wenigen Jahren noch für völlig unvorstellbar gehalten hat. Sky hat hier eine einzigartige Marktstellung: Wir zeigen heuer 80 Serien- und Staffelstarts, viele davon wenige Stunden nach oder sogar zeitgleich zum US-Start . Neben den technischen Innovationen arbeiten wir also stetig daran unsere Content-Position auszubauen. Wir beteiligen uns nun sogar bei einer internationalen Serien-Produktion. Die TV-Serie The Hundred Code wird voraussichtlich ab 2015 zu sehen sein. Weitere Projekte sind in der Pipeline.



atmedia.at: Der österreichische Fernseh-Zuschauer tickt angeblich anders als der deutsche. Ist er tatsächlich weniger sportaffin?

Mitterlechner: Das ist so ein wenig das Henne-Ei-Prinzip. Das Sport-Angebot, das wir Österreichern bieten können, ist anders als jenes in Deutschland zu bewerten. Dort sind die deutsche Bundesliga, die Champions League und die Formel 1 Leuchttürme, was die Nachfrage betrifft. In Österreich ist das Sport-Interesse anders gelagert, wenn man etwa an Ski Alpin denkt, einen Sport-Bereich der nationale Bedeutung hat. Fußball ist auch wichtig, wobei wir anders als in Deutschland durch das wöchentliche Live-Spiel beim ORF nicht die Exklusivität haben. Und natürlich hat die Champions League auch eine völlig andere Bedeutung, wenn, wie in Deutschland, vier Teams unter den letzten 16 mitspielen. Natürlich haben wir dadurch in Österreich einen stärken Film- und Serien-Fokus. Wobei ich nicht sagen würde, dass der Österreicher weniger sportaffin ist.



atmedia.at: Die österreichische fußball-Bundesliga müssen Sie ja mit dem ORF teilen, was gar nicht freut.

Mitterlechner: Es ist nun mal so, dass hier der eine oder andere Schritt in die Zukunft noch nicht stattgefunden hat. Darüber kann man sich jeden Tag den Kopf zerbrechen oder man akzeptiert das fürs Erste als Faktum. Es tut der Entwicklung von Sky Österreich keinen Abbruch. Vor fünf Jahren hätte niemand geglaubt, dass es hier einmal ein Entertainment-Unternehmen geben könnte, das neben dem ORF und den wenigen Privaten einen dreistelligen Millionen-Euro-Umsatz erzielen kann. Wir versuchen natürlich, unsere Marktposition jedes Jahr weiter auszubauen und den Markt weiter zu verändern und zu entwickeln.



atmedia.at: Die starke, nun positive Entwicklung von Sky könnte vom US-Online-TV-Anbieter Netflix bedroht werden, mit dessen Start im deutschsprachigen Raum im Herbst gerechnet wird. Wie sieht man diesen bei Sky?

Mitterlechner: Netflix ist in USA zweifelsohne sehr erfolgreich. In Österreich und Deutschland hat Sky aber nahezu alle wesentlichen Rechte auf Jahre hinaus gesichert. Das gilt für aktuelle Filme, Serien und Live-Sport. Wir zeigen ja auch die Netflix-Serie House of Cards, deren zweite Staffel seit einigen Tagen - übrigens parallel zum US-Start - komplett bei uns zu sehen ist. Und mit unserer neuen Online-Videothek bieten wir seit Dezember ein Angebot mit tausenden Filmen und Serien auf Abruf. Sollte Netflix also tatsächlich hier starten, sagen wir deshalb "herzlich Willkommen". Denn in einem noch unterentwickelten Markt sind wir lieber der beste Anbieter als der einzige.