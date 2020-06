Elendsquartiere in Österreich

Brisante "Am Schauplatz"-Reportage über die Schattenseiten des österreichischen Wohnungsmarktes: Reporterin Beate Haselmayer zeigt Menschen, die in Österreich in Elendsquartieren leben, weil sie sich nichts Besseres leisten können. Nicht nur Zuwanderer sind betroffen, sondern auch Österreicher, die sich die steigenden Mieten nicht mehr leisten können. Die Profiteure sind oft skrupellos, zeigt der Film (21:05 Uhr, ORF2).

Ein anderes Beispiel findet sich in Salzburg-Stadt, wo die Mieten in den vergangenen acht Jahren um 40 Prozent gestiegen sind und die Situation besonders prekär ist. Dort können sich auch alteingesessene Österreicher wie der 42-jährige Andreas Mooslechner keine eigene Mietwohnung leisten. Die Konsequenz ist ähnlich: Seit drei Jahren ist er Dauergast in einer Art Pension, die für Menschen in seiner Situation geschaffen wurde. 15 Quadratmeter misst sein Refugium. Gemeinschaftsküche, Bad und WC am Gang. Die Vermieter machen ein gutes Geschäft mit der Not anderer.