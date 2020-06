Berliner Tatort: Felix Stark macht’n Abjang

Aljinovic (47) – dem Mark Waschke und Meret Becker als Berliner " Tatort"-Kommissare nachfolgen; der erste Fall wird gerade gedreht – verabschiedet sich gelassen und augenzwinkernd aus der Krimireihe.

Er werde jetzt Theater spielen sowie an Hörbüchern und - spielen arbeiten, wird er in den ARD-Presseunterlagen zitiert. Und "irgendwo wartet auch schon eine Kamera. Mal sehen. Schade, dass ich Trude nicht fragen kann."

Dominic Raacke erschien bei der Präsentation des Solo-Films seines Ex-Kollegen nicht. In Interviews anlässlich seines Ausstiegs hatte er bereits klar gestellt, dass er mit Aljinovic nie befreundet gewesen sei. Und dass es viel zu viele Krimis im Fernsehen gebe. Nach 14 Jahren sei es für ihn an der Zeit, etwas Neues zu machen. "Irgendwann will man bei seinem Namen in Klammern nicht mehr nur ‚ Tatort’-Kommissar lesen, sondern vielleicht auch mal wieder ‚Schauspieler’."

Mit Waschke und Becker soll der Berlin-" Tatort" neu aufgestellt werden – die Stadt werde dabei eine größere Rolle spielen, heißt es.