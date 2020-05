ATV testet sich durchs Land

Die ATV-Allzweckwaffe Andreas Moravec hat eine neue Sendung bekommen, die am Montag Premiere hat. Die Eigenproduktion hat Potenzial: In „Der große Österreich-Test" rückt der Moderator undercover aus und checkt Waren und Dienstleistungen. Ist etwas nicht in Ordnung, kommt er mit Kamera wieder und fragt nach.

Die Themen sind vielseitig und liegen eigentlich auf der Hand: So sieht man in der ersten Folge, wie Moravec einen der viel gepriesenen Roboterstaubsauger testet.

Kann das Gerät wirklich Mehlstaub und zerstoßene Chips vom Wohnzimmerboden entfernen, während man selbst faul auf der Couch liegt oder Besorgungen macht?

Moravec checkt das für Sie. Ein weiterer Dauerbrenner: Autowerkstätten. Eine junge Dame als „Lockvogel“ bringt ihren Volvo zum Check. Moravec hört mit einem Experten im Aufnahmewagen mit: Was auch immer die Mechaniker ihrer Kundin erzählen, die beiden prüfen das nach und decken auf, ob das Service so gut ist, wie es das Gesetz vorschreibt.