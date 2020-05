AFP liefert MSN.com Inhalte

Internationale Medienpartner beliefern die zur Markteinführung anstehende neue Version von MSN.com. Das längst erneuerungsbedürftige Microsoft-Portal, von dem derzeit auch noch sehr unterschiedliche marktspezifische Versionen online sind, wie beispielsweise die gemessen an der deutschen Version als optisch durchaus rückständig zu klassifizierenden Österreich- und Schweiz-Versionen, wird künftig mit Inhalten von nationalen Nachrichten-Agenturen und Medienbetrieben ausgestattet. In Zuge dessen werden die Partner deren Inhalte auf dem Portal aggregiert werden auch deutlich sichtbar gemacht, um auf diese Weise einen Qualitätsnachweis der Inhalte zu erbringen.

Auch die französische Nachrichten-Agentur AFP liefert Microsoft Inhalte für das Portal. Die Agentur stellt "ausführliche Berichterstattung über das weltweite aktuelle Geschehen im Multimedia-Format, das Text, Fotos, Videos, Infografiken und Videografiken" online wie auch mobile, wie sie dazu mitteilt. Diese Inhalte werden in sieben Sprachen, darunter Deutsch, produziert und auch auf MSN.com veröffentlicht. Zu diesem Inhalte-Portfolio gehören auch 200 täglich produzierte Videos aller Nachrichten-Genres in HD. Und das Agentur-Produkt Sport Direct dessen Inhalte sich aus Content zu zwölf Sportarten in einer Textlänge von maximal 150 Worten und inklusive hochauflösender Bilder zusammensetzen. AFP will auf diesem Wege seine Position im internationalen Nachrichten-Anbieter- und -Vermarkter-Wettbewerb ausbauen und stärken.

In Österreich beliefern beispielsweise die APA, das Medienhaus Kurier und Die Presse MSN.com.