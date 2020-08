ATB Spielberg: Geschäftsführung kritisiert Gewerkschaft

Wie der Motorenproduzent in einer Aussendung mitteilte, werde mit den Verlagerungsvorbereitungen begonnen. "Auf Basis des gerichtlichen Beschlusses, der keine aufschiebende Wirkung hat", teilt das Unternehmen in chinesischem Eigentum (Wolong-Gruppe) mit.

"Die Produktion an den anderen Standorten soll so rasch wie möglich aufgenommen werden, um den Kunden und Lieferanten größtmögliche Kontinuität zu sichern", hieß es weiter in der Aussendung.

Informationen und Berichte des Betriebsrates, der Gewerkschaft und der Arbeiterkammer würden nicht vollständig den Tatsachen entsprechen: "Diese schüren nur weiter falsche Hoffnungen der Belegschaft und führen zu Verunsicherung."