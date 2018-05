Argentinien: Die Krisenboten sind zurück

Österreichs Franken-Kreditnehmer kennen das Problem aus leidvoller Erfahrung: Wenn die Fremdwährung, in der man verschuldet ist, an Wert zulegt und die Zinsen steigen, steht man plötzlich viel tiefer in der Kreide als erwartet. Das kann bis zur Überschuldung oder Pleite führen. Exakt mit solchen Schwierigkeiten haben große Schwellenländer zu kämpfen.

Akut betroffen ist Argentinien: In der Vorwoche hatte die Landeswährung Peso gut 10 Prozent an Wert zum US-Dollar verloren. Investoren ergriffen schlagartig die Flucht, riesige Geldbeträge flossen aus dem Land. Um die Abwärtsspirale zu stoppen, setzte die Zentralbank in Buenos Aires einen spektakulären Schritt: Sie hob den Leitzinssatz, der Tage zuvor bei 27,25 Prozent lag, mit radikalen Sprüngen auf 40 (!) Prozent an. Zuvor hatte sie versucht, den Absturz mit Stützungskäufen zu verhindern. Ohne Erfolg. Das ließ lediglich die Währungsreserven schmelzen wie Eisberge vor den Falkland-Inseln. Binnen weniger Tage wurden so 6,4 Milliarden Dollar verpulvert.

Mit dem extremen Zinssprung wurde der Peso-Verfall zumindest vorerst gestoppt. „Wir mussten eine Entscheidung treffen und haben eine Krise abgewendet“, sagte Finanzminister Nicolas Dujovne. Er räumte ein, dass die prohibitiv hohen Zinsen drohen, das Wachstum abzuwürgen. Die Prognosen waren für heuer mit zwei Prozent BIP-Plus ohnehin eher schwach. Eine schwere Dürre hatte große Teile der für den Export gedachten Soja- und Maisernte vernichtet.