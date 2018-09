Arbeitszeit: Viele Beschäftigte wollen mehr Freizeit statt mehr Lohn

Bei der Deutsche Bahn entschieden sich 56 Prozent der Beschäftigten für einen längeren Jahresurlaub statt einer Lohnerhöhung. Bei der Deutschen Post plädierten die Mitarbeiter für 102 Stunden zusätzlicher Freizeit statt drei Prozent mehr Geld und die Mitarbeiter des Schweizer Telekomunternehmens Swisscom verschmähten höhere Gehälter für fünf zusätzliche Weiterbildungstage pro Jahr. Auch in der österreichischen Elektro- und Elektronikindustrie können Vollzeitbeschäftigte die Gehaltserhöhung gegen fünf freie Stunden pro Monat eintauschen.

Die Wahl zwischen Einkommenszuwächsen oder mehr Freizeit ist ein Trend, der die Arbeitszeitpolitik massiv verändert. Die europäischen Dienstleistungsgewerkschaften (Handel, Banken, Post, Telekom, E-Wirtschaft, Tourismus) konferieren deshalb zwei Tage in Wien. Im Mittelpunkt stehen „innovative Arbeitszeitmodelle“.

„Wir wissen, dass Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung auch oft dem Wunsch von Beschäftigten entspricht“, sagt Barbara Teiber von der Gewerkschaft der Privatangestellten ( GPA). „Flexibilität darf aber keine Einbahnstraße allein zugunsten der Arbeitgeber sein.“ So haben die Gewerkschaften eine Studie in Auftrag gegeben.

„Sie zeigt eine Diskrepanz zwischen den Arbeitszeitwünschen und der tatsächlichen Arbeitszeit“, sagt der deutsche Studienautor Roland Schneider. So wollen 57 Prozent der Beschäftigten in der EU, die bis zu 47 Stunden in der Woche arbeiten, ihre Arbeitszeit eigentlich verkürzen. Bei Wochenarbeitszeiten von mehr als 48 Stunden sind es sogar 65 Prozent.