Arbeitslosigkeit: Österreich verliert Nummer-eins-Platz

Die Zahl der Arbeitslosen in Österreich steigt unaufhörlich wieder Richtung der 400.000-Marke. Inklusive Schulungsteilnehmer waren es Ende Oktober 389.000, um 28.000 mehr als im Vorjahr. Die nationale Quote stieg um 0,7 Prozentpunkte auf 8,1 Prozent an. Nach der EU-Vergleichsmethode (letzte Zahlen vom September) beträgt sie 5,1 Prozent. Damit liegt Österreich erstmals seit dem EU-Beitritt 1995 hinter Deutschland. Österreich führte das Ranking seit Juli 2010 an, davor lagen die Niederlande an erster Stelle. EU-weit ging die Rate von 10,8 auf 10,1 Prozent zurück.

„Die Hauptursache ist die anhaltend schwache europäische Konjunktur“, sagt Sozialminister Rudolf Hundstorfer. Er fordert erneut eine baldige Steuerreform.

Auch der Generalsekretär der Industriellenvereinigung, Christoph Neumayer, sieht Reformbedarf. „Es muss die Bürokratie- und Abgabenlast gesenkt werden.“ Dass Österreich die Spitzenposition abgegeben habe und die Arbeitslosenzahlen in 21 von 28 Mitgliedsländern sinken, sei ein Warnsignal für die Republik. „Unsere Wettbewerbsfähigkeit hängt an einem seidenen Faden. Der Faktor Arbeit ist in Österreich zu stark belastet.“