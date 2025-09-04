Trotz mehr Vollzeit: Arbeitslosigkeit in Österreich steigt weiter

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Arbeitslosigkeit hat sich hierzulande im zweiten Quartal 2025 deutlich erhöht. Das zeigt die Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung der Statistik Austria. Demnach ist die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahresquartal um 12,4 Prozent gestiegen, insgesamt waren 261.100 Personen auf Arbeitsuche. "Der österreichische Arbeitsmarkt ist in Bewegung", sagte die fachstatistische Generaldirektorin der Statistik Austria, Manuela Lenk.

"Ältere bleiben länger im Erwerbsleben" Die Zahl der Arbeitslosen sei angesichts der weiterhin schwachen Konjunktur abermals gestiegen, so Lenk. Gleichzeitig gab es um 38.400 weniger Erwerbstätige in Teilzeit und 51.300 mehr Vollzeiterwerbstätige. Insgesamt stieg die Zahl der Erwerbstätigen somit um 12.900 Personen. "Bemerkenswert ist, dass Ältere länger im Erwerbsleben bleiben. Im 2. Quartal 2025 waren 61,0 Prozent der 55- bis 64-Jährigen erwerbstätig." Dennoch sei die Erwerbsbeteiligung Älterer in Österreich im internationalen Vergleich unterdurchschnittlich, so die Statistikerin.

Arbeitslosenquote bei 5,5 Prozent Die nicht saisonbereinigte Arbeitslosenquote erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr signifikant um 0,6 Prozentpunkte auf 5,5 Prozent, wobei der Zuwachs bei Frauen etwas größer war als bei Männern. Die Arbeitslosenquote der 15- bis 24-Jährigen stieg mit plus 2,3 Prozentpunkten auf 11,6 Prozent überdurchschnittlich stark. Auffällig sei auch die Veränderung der Beschäftigung in Vollzeit bzw. Teilzeit. Im Vergleich zum Vorjahresquartal sei die Teilzeitquote vor allem bei Frauen gesunken, der Rückgang betrug 1,9 Prozentpunkte auf 49,7 Prozent. Insgesamt lag der Anteil der Teilzeiterwerbstätigen bei 30,9 Prozent, um 0,9 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresquartal. "Das bedeutet einen signifikanten Rückgang der Teilzeitquote, nachdem diese bereits im 1. Quartal 2025 gesunken war", so die Statistik Austria in ihrer Aussendung.