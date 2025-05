Anstieg der Arbeitslosigkeit: 392.600 Jobsuchende im April

Die Zahl der Arbeitssuchenden liegt weiterhin deutlich über dem Vorjahresniveau . 392.600 Menschen waren im April als arbeitslos oder in Ausbildung registriert. Das sind um 24.800 Personen oder 6,7 Prozent mehr als noch im April des Vorjahres . In Arbeitslosigkeit wurden 311.838 Personen vermerkt, ein Anstieg um 8,4 Prozent im Jahresvergleich. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,5 Prozentpunkte auf 7,3 Prozent.

Die Anzahl der Langzeitbeschäftigungslosen stieg um 14 Prozent auf rund 91.200. Die Arbeitslosigkeit bei Ausländern erhöhte sich um 10,5 Prozent zu, bei Inländern betrug der Zuwachs 7 Prozent, rechnete das Arbeitsministerium am Freitag vor. Die Beschäftigung ging um 1.000 Arbeits- und Angestelltenverhältnisse zurück.

Die Arbeitslosenquote nach Eurostat-Berechnung liegt nunmehr in Österreich bei 5,4 Prozent, das ist ein Zuwachs um 0,5 Prozentpunkte. Bei Jugendlichen (Personen unter 25 Jahren) liegt die Quote bei 11,3 Prozent, ein Plus von 1,4 Prozentpunkten.