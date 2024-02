Zu hoch oder zu niedrig? Österreichs Arbeitslosengeld im Vergleich

Erhalten Arbeitslose in Österreich eine zu großzügige Unterstützung? Die ÖVP will das Arbeitslosengeld kürzen und damit Menschen wieder rascher in Beschäftigung bringen. Der von Kanzler Karl Nehammer präsentierte „Österreichplan“ sieht ein degressives, zeitabhängiges Arbeitslosengeld und eine Senkung der Nettoersatzrate von aktuell 55 „auf unter 50 Prozent“ vor. Gewerkschaft und Arbeiterkammer warnen davor, dass damit der Jobverlust direkt in die Armutsfalle führt. Schon jetzt kämen viele Arbeitslose finanziell kaum über die Runden. Stellt sich die Frage: Ist das Arbeitslosengeld jetzt zu hoch oder doch zu niedrig?