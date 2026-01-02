Arbeitslosenzahlen steigen weiter: 434.572 Österreicher ohne Job

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Arbeitslosigkeit hat sich zum Jahresende weiter erhöht: Ende Dezember 2025 waren 434.572 Menschen in Österreich arbeitslos oder in AMS-Schulung, um 2,0 Prozent bzw. 8.560 mehr als vor einem Jahr. Das teilte das Arbeits- und Sozialministerium am Freitag mit. Die Arbeitslosenquote lag bei 8,4 Prozent, um 0,2 Prozentpunkte höher als im Dezember 2024.

Der Anstieg habe sich jedoch verlangsamt, heißt es in der Mitteilung. Zugleich sei die Beschäftigung gegenüber dem Vorjahr wieder leicht gestiegen (geschätzt plus 4.000 Beschäftigungsverhältnisse). Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) verwies auf eine mögliche Entspannung im Jahresverlauf: "Die Beschäftigung wird wieder stärker wachsen und die Arbeitslosigkeit soll im zweiten Halbjahr etwas sinken." Dabei verweist das Ministerium auf das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo), das einen Rückgang um rund 4.000 Personen erwarte. Die unselbstständige Aktivbeschäftigung soll um etwa 27.000 zunehmen.