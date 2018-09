Arbeitskräfte-Entsendung: EuGH zurrt die Rechtslage nun fest

Mindestens 200.000 Personen aus EU-Mitgliedsländern werden von ihren Arbeitgebern pro Jahr zur Arbeit bei österreichischen Unternehmen entsandt. Eine EU-Verordnung macht das möglich, wenn diese Personen nicht länger als 24 Monate in Österreich arbeiten. Sie bleiben in diesem Zeitraum aber in ihrem Heimatland sozialversichert, solange ihre Entsendungsbescheinigung nicht widerrufen oder als ungültig erklärt wird. Doch mitunter kommt es zum Streit unter Mitgliedstaaten – im aktuellen Fall zwischen Ungarn und Österreich. Der Karren war so verfahren, dass nur noch der Europäische Gerichtshof (EuGH) diese Patt-Stellung lösen konnte. Gestern, Donnerstag, haben die Luxemburger Richter für Klarheit auf dem europäischen Arbeitsmarkt gesorgt.

„Ein nach Österreich entsandter Ungar fällt dann unter das österreichische Sozialsystem, wenn seine Entsendung bloß zur Ablösung eines anderen Arbeitnehmers dient, dessen Entsendungsdauer abgelaufen ist“, heißt es sinngemäß in dem EuGH-Urteil (C-527/16). Im Juristen-Deutsch nennt man das Ablöseverbot. Laut Gewerkschaft sollen mit dem Urteil die Umgehung der inländischen Versicherungspflicht bzw. der Lohnnebenkosten unterbunden und Kettenentsendungen verhindert werden.