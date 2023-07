"Anomale Preisschwankungen": Italien prüft Flugtickets

Italien leitet eine Untersuchung gegen Fluggesellschaften ein, weil ihre Flugticket-Preise in den letzten Monaten ungewöhnlich stark gestiegen sind. Benedetto Mineo, Leiter der italienischen Preisüberwachungsbehörde, forderte am Dienstagnachmittag von den Fluggesellschaften, die Inlandsflüge anbieten, "genaue Erklärungen zur Preisdynamik", insbesondere in Bezug auf "Strecken, bei denen es zu anomalen Preisschwankungen gekommen ist".

