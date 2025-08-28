330 Milliarden Euro liegen in Österreich de facto unverzinst herum

Zum baldigen Schulstart in Ostösterreich erneuert die Wiener Börse ihre zentrale Forderung nach einer breiten Verankerung von Finanzbildung in der Bevölkerung. Schon in der Schule sollte jungen Menschen Wissen über Schulden, Zinsen und Anlagemöglichkeiten vermittelt werden. "Das ist Grundbildung und kein Nice-to-have", sagt Börse-Chef Christoph Boschan.

Boschan sagt: „In Österreich liegen über 330 Milliarden Euro in niedrigverzinsten Anlagen geparkt. Hier wird angesichts der Inflation sehenden Auges Kaufkraft vernichtet. Das verdeutlicht die verzerrte Risikowahrnehmung bei großen Teilen der Bevölkerung, wo die Aktie fälschlicherweise als Spekulation verkannt wird. Anstatt dem, was die breit gestreute Aktienanlage wirklich ist: die langfristig sicherste und ertragreichste Anlageform und somit der verlässlichste Inflationsschutz.“