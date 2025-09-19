Anklage gegen flüchtige "Kryptoqueen" erhoben

Vor acht Jahren ist sie spurlos verschwunden, jetzt wurde gegen die flüchtige deutsch-bulgarische Kryptoqueen Ruja Ignatova Anklage von der Staatsanwaltschaft Bielefeld erhoben. Die 45-Jährige gilt als Erfinderin der angeblichen Kryptowährung Onecoin. Mit dieser Anklage will die Justiz verhindern, dass die ihr vorgeworfenen Betrugstaten verjähren, wie Oberstaatsanwalt Carsten Nowak sagte.

Ignatova zählt auf der Fahndungsliste der US-Bundespolizei FBI zu den zehn meistgesuchten Personen weltweit und ist auch auf der Fahndungsliste des Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, des deutschen Bundeskriminalamts (BKA) und von Europol. Ignatova wuchs in Süddeutschland auf.

In der rund 600 Seiten starken Anklageschrift werden 17.500 Geschädigte aufgeführt. Der Gesamtschaden wird darin auf 57 Millionen Euro beziffert. Die Staatsanwaltschaft hat sich auf einen Tatzeitraum zwischen 2015 und 2016 beschränkt. Weltweit sollen allerdings Millionen Anleger betroffen und ein Schaden in Höhe zwischen zwei und vier Milliarden Euro entstanden sein.