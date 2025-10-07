Sonja Heinzl ist am vergangenen Freitag als CEO der Anadi Bank abberufen worden. Interimistisch übernimmt Anadi-CFO Ferdinand Wenzl ihre Position, außerdem ernannte der Aufsichtsrat Andreas Senjak interimistisch zum Vorstand für das Kundengeschäft. Eine Suche nach einer Nachfolge im Vorstand sei bereits eingeleitet worden, teilte die Bank in einer Aussendung mit.

Heinzl hatte erst im vergangenen November, damals noch unter dem Namen Sonja Sarközi, den Posten angetreten. Das überraschende Ausscheiden begründete die Anadi Bank gegenüber der Kleinen Zeitung damit, dass das "Vertrauen zwischen Aufsichtsrat und Eigentümer einerseits und Frau Heinzl andererseits nicht mehr gegeben war". Das habe die Abberufung notwendig gemacht.