Anadi Bank machte 2021 mehr Gewinn

"Corona-Pandemie, Lockdowns, eine volatile Weltwirtschaft, Engpässe in globalen Lieferketten und den Rohstoffmärkten - all das konnte unseren Erfolg nicht bremsen", sagte Bankchef Christian Kubitschek in einer Aussendung. Die digitale Geschäftsstrategie der Bank trage bereits Früchte, so der CEO.

Geringeres Neugeschäft

Der Nettozinsertrag erhöhte sich von 24,2 Mio. Euro auf 24,4 Mio. Euro. Belastend wirkten abreifende Finanzierungen im Public Finance Bereich und ein verhaltenes Konsumverhalten aufgrund der Coronakrise. Das Online-Segment - insbesondere der digitale Konsumentenkredit - entwickle sich jedoch erfreulich.

Ein insgesamt geringeres Neugeschäft ließ jedoch die Erträge aus den Bearbeitungsgebühren zurückgehen, hieß es im Geschäftsbericht der Bank. Das Provisionsergebnis sank von 13,5 Mio. auf 13 Mio. Euro. Das Betriebsergebnis fiel von 5,9 Mio. auf 1,7 Mio. Euro zurück.

Vertriebskooperation mit heimischen Trafikanten

Die harte Kernkapitalquote (CET1) ging von 12,9 Prozent auf 12,7 Prozent zurück. Die Kostenquote (Cost-Income-Ratio/CIR), die das Verhältnis der Kosten zu den Einnahmen angibt, verschlechterte sich von 89,7 Prozent auf 95,9 Prozent.

Die strategische Neuorientierung der ehemaligen Österreich-Tochter der Hypo Alpe Adria konnte heuer abgeschlossen werden. Im Zuge dessen sei die Bank in Deutschland mit einem digitalen KMU-Kredit auf den Markt gegangen. Zudem wurde die Vertriebskooperation "Marie" mit heimischen Trafikanten gestartet.

Für das laufende Jahr 2022 liege der Schwerpunkt der Bank "auf profitablem und kontinuierlichem Wachstum in margenstarken Bereichen bei effizientem Kapitaleinsatz", hieß es in der Aussendung. Vor allem das digitale Banking soll weiterentwickelt werden, der Fokus soll dabei auf Privatkunden und KMU in Österreich und Deutschland gelegt werden.