Arbeitsunwilligkeit steigt: AMS verhängte über 162.000 Sperren

Das Arbeitsmarktservice (AMS) hat im Jahr 2025 insgesamt 162.391 Mal das Arbeitslosengeld oder die Notstandshilfe vorübergehend gesperrt. Das entspricht etwa dem Niveau des Jahres 2024. Der Wiener AMS-Landesgeschäftsführer Winfried Göschl wünscht sich bei Härtefällen gänzlicher Arbeitsunwilligkeit eine strengere Handhabe, wie die "Presse" am Dienstag berichtet.

Etwa die Hälfte der Sanktionen entfiel auf vergleichsweise leichte Verstöße wie versäumte Kontrolltermine (52.302 Fälle) oder Selbstkündigungen (29.206). Letztere gingen um 2,5 Prozent zurück, was auf die trübe Konjunktur zurückgeführt wird. Rund 80.000 Sperren betrafen Arbeitswilligkeit, darunter 43.206 Fälle von tageweisem Fernbleiben bei Schulungen sowie 35.944 sechswöchige Sperren für die Verweigerung von Jobangeboten oder Schulungen beziehungsweise die Vereitelung einer Aufnahme.