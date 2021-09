Aluminium-Preis steigt wegen Putsch auf Rekordniveau

Der Putsch in Guinea schlägt sich massiv auf den Rohstoffmarkt nieder. In dem westafrikanischen Land hat das Militär die Macht übernommen, die Regierung wurde „aufgelöst“. Guinea ist der weltweit wichtigste Lieferant des Rohstoffs Bauxit, aus dem Aluminium erzeugt wird. Der Aluminium-Preis ist deshalb am Montag in London auf ein Zehn-Jahreshoch von 2.775 Dollar je Tonne gestiegen. Ursache für den Preisanstieg sind Versorgungsängste der Industrie. Es werden Lieferverzögerungen befürchtet. Der Einfluss auf die Exporte lasse sich laut Branchenkennern aber nur schwer abschätzen.

Die Aluminium Corporation of China, der größte Aluminiumproduzent, der auch ein Bauxit-Projekt in Guinea betreibt, gab unterdessen laut der deutschen Tageszeitung FAZ bekannt, der Betrieb laufe normal und in den Werken in China sei mehr als genug Bauxit vorhanden. Dennoch stieg der Aktienkurs in Hongkong um bis zu zehn Prozent.

„Der Markt könne durch die Situation „stark erschüttert“ werden, ließ der Gründer des Metallproduzenten Rusal, Oleg Deripaska, über den Nachrichtendienst Telegram verlauten. Der Aktienkurs des Unternehmens stieg derweil in Hongkong um 14 Prozent auf den höchsten Stand seit 2012“, heißt es in der FAZ weiter.

Auch die Aktien von AluminaMetro Mining verbuchten mit einem Plus von bis zu 39 Prozent einen der größten Kurssprünge der Firmengeschichte“, heißt es auf Börse Online.

Der Preis für Aluminium ist in diesem Jahr in London bereits um fast 40 Prozent gestiegen. Indes hatten Produktionsbetriebe in China, dem weltweit größten Produzenten von Aluminium, angeblich Schwierigkeiten, die Produktion aufrechtzuerhalten. Mehr als die Hälfte aller chinesischen Bauxitimporte kommt aus Guinea. Die Investoren seien deswegen ziemlich besorgt, sagte Xiong Hui, leitender Aluminiumanalyst bei Peking Antaike der Nachrichtenagentur Bloomberg.