Aluminium-Konzern AMAG setzt auf neue Legierungen

Der österreichische Aluminium-Konzern AMAG mit Sitz in Ranshofen konnte zwar im Vorjahr an das Rekordjahr 2022 nicht anschließen, aber konnte das operative Geschäft auf hohem Niveau stabilisieren.

„2023 war ein sehr schwieriges Jahr mit einem volatilen Umfeld, aber die AMAG ist mit ihrer breiten Aufstellung in der Lage gewesen, reaktionsschnell auf die Änderung am Markt zu antworten, auch wenn wir einen Mengenrückgang in Kauf nehmen mussten“, sagt AMAG-Chef Helmut Kaufmann. Die Umsatzerlöse sind von 1,7 Milliarden auf 1,45 Milliarden Euro gesunken.