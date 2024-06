Alkoholkonsum: Katerstimmung bei Frankreichs Spirituosenherstellern

Frankreichs Spirituosenhersteller sind wegen eines rückläufigen Alkoholkonsums und angesichts sparsamer Konsumenten in Katerstimmung. Das dritte Jahr in Folge ging der Inlandsabsatz zurück, teilte der Verband französischer Spirituosenhersteller (FFS) am Donnerstag in Paris mit. Das Verkaufsvolumen im Handel schrumpfte 2023 im Vorjahresvergleich um 4,3 Prozent auf 251 Mio. Liter und sank in den ersten Monaten dieses Jahres weiter um 5 Prozent.