Aktien von Batteriehersteller Varta um bis zu 80 Prozent eingebrochen

Die Aktien des deutschen Batterieherstellers Varta, der mehrheitlich dem österreichischen Investor Michael Tojner gehört, haben am Vormittag auf Xetra nur noch rekordtiefe 2,10 Euro gekostet - um 80 Prozent weniger als am Freitagabend.

Der massiv angeschlagene Batteriekonzern kündigte am Wochenende einen Antrag auf Restrukturierung nach dem Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG) an. Das Unternehmen hat demnach Schulden in Höhe von etwa 500 Millionen Euro.