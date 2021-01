AK warnt vor Stolperfallen bei Kredit-Umschuldung

Die Arbeiterkammer (AK) warnt vor Stolperfallen bei einer Umschuldung von Krediten. Grundsätzlich gelte dabei: "Je höher der noch offene Kreditsaldo und je länger die Restlaufzeit, desto mehr kann man einsparen." Bei einer Umschuldung zu einer neuen Bank müsse man aber auch auf Nebenkosten oder ein eventuelles Pönale achten. Auch ein Verhandeln mit der bisherigen Bank könnte sich auszahlen.

Banken bieten auch trotz noch laufender Fixzinsvereinbarung an, einen neuen günstigeren Fixzins zu vereinbaren. "Es kann sich doppelt auszahlen, mit der bisherigen Bank zu verhandeln. Sie können Zinsen bei gleichzeitig keinen oder niedrigen Nebenkosten sparen", so AK-Konsumentenschützer Martin Korntheuer am Freitag in einer Pressemitteilung. Bei einer Umschuldung zu einer anderen Bank könnten allerdings Nebenkosten anfallen wie etwa Bearbeitungsgebühren, Kosten für eine neuerliche Grundbucheintragung oder Schätzkosten. Diese könnten möglicherweise die Zinsersparnis ganz auffressen oder sogar die Umschuldung in ein Minusgeschäft verwandeln.