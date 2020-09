Airline-Check-in bei der Bahn: Bitte warten

Sind der Semmering-Basistunnel und der Koralm-Tunnel fertiggestellt, sinkt die Fahrzeit mit der Bahn nach Wien von Graz und Klagenfurt unter die Drei-Stunden-Grenze. Den Passagieren bleiben dann nur die Bahn oder – gar nicht klimafreundlich – die Anreise mit dem Auto.

Wer auf den Flughafen München ausweichen will, wird vermutlich eher nicht die ÖBB wählen, sondern das Auto bevorzugen. Der Airport ist bis heute nicht per Bahn an die bayerische Landeshauptstadt angebunden.

Derzeit sind zwischen Bundesbahn und AUA zwei Varianten im Gespräch. Aufgrund der Sicherheitsbestimmungen müsste ein bei den ÖBB abgegebenes Gepäckstück im Zug abgetrennt transportiert werden. Bei der AUA optiert man dafür, dass die Passagiere ihr Gepäck erst im Zug abgeben. Die Kunden könnten wie gewohnt erst kurz vor Abfahrt des Zuges einsteigen. Außerdem könnte dieses Service bei jedem Zughalt angeboten werden, ohne dass in die Infrastruktur am Bahnhof investiert werden müsste.

Kurzfristiger realisierbar wäre laut der Fluglinie, wenn die Passagiere ihre Koffer in den Zug mitnehmen und nicht erst in der Check-in-Halle, sondern gleich nach der Ankunft am Bahnhof des Flughafens abgeben.