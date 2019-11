Airbus plant erstes Hybrid-Flugzeug

Technische Details des geplanten Fliegers nannte Faury nicht. Dafür befinden sich die Überlegungen noch in einem zu frühen Stadium. Hybrid-Antriebe, die meist einen herkömmlichen Verbrenner mit einem Elektroantrieb kombinieren, sind aus der Automobilindustrie bekannt. Die Hersteller setzen sie verstärkt ein, um den CO2-Ausstoß ihrer Fahrzeugflotten zu verringern und so die schärferen Klimaziele in der EU zu erreichen.