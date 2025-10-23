„Projekt Bromo“: Startschuss für europäisches Satelliten-Bündnis

Seit mehr als einem Jahr diskutieren die drei Konzerne Airbus, Thales und Leonardo – intern unter dem Namen „Projekt Bromo“– über die Zusammenlegung ihres Satellitengeschäfts. Nun gelang die mehrfach verschobene Grundsatzentscheidung. Bis zuletzt ging es um die Aufteilung der Anteile – wer also das Sagen hat.

Das fusionierte Unternehmen, das 2027 nach den erhofften Behördenbewilligungen den Betrieb aufnehmen soll, kommt mit 25.000 Mitarbeitern auf einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Airbus soll 35 Prozent der Anteile halten, Thales aus Frankreich und Leonardo aus Italien je 32,5 Prozent. In einer Mitteilung heißt es: Die vorliegenden Aufträge reichten aus, um das neue (noch unbenannte) Unternehmen drei Jahre auszulasten.

Ziel sei es, „einen vereinigten, integrierten und widerstandsfähigen europäischen Wettbewerber zu schaffen, der die kritische Masse hat, um weltweit wettbewerbsfähig zu sein und im Export zu wachsen“.