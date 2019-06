Airbnb will weiter mit Wien verhandeln

Die Online-Vermietungsplattform Airbnb streckt die Hand aus: Das Unternehmen will die - seit Jahren geführten und nunmehr ins Stocken geratenen - Verhandlungen mit der Stadt Wien über den Modus der Abgabe der Ortstaxe wieder aufnehmen. Dazu hat es sich im Mai mit einem Brief an Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke ( SPÖ) gewandt. Doch bisher habe es keine Reaktion darauf gegeben, hieß es.

Tourismusabgaben

Geschäftsführer Alexander Schwarz ist in dem der APA vorliegenden Schreiben überzeugt, dass ein Übereinkommen mit der Stadt möglich ist: " Airbnb hat inzwischen weltweit mit über 400 Städten und Regionen Vereinbarungen geschlossen, um Tourismusabgaben unbürokratisch und automatisiert einzuziehen und an Behörden abzuführen. Wir sind weiterhin überzeugt, dass dies auch in Wien möglich ist."

Daher möchte das Unternehmen anbieten, die Verhandlungen wieder aufzunehmen und "zu einem positiven Abschluss" zu bringen. "Dies würde der Stadt Wien den Erhalt der Ortstaxe auf unbürokratischem, mithin kostengünstigem Wege sichern, das Gastgeben für die Wienerinnen und Wiener erleichtern und nicht zuletzt die digitalen Bestrebungen der Stadtverwaltung unterstützen", argumentierte Schwarz, der bei Airbnb für den deutschsprachigen Raum zuständig ist.