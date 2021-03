Corona-Krise kostet Österreich 100 Milliarden Euro

Das Fazit der Agenda-Experten: Von den seinerzeit angepeilten Top 3 oder Top 5 in Europa ist Österreich mittlerweile weit entfernt. Schellhorn: „Das Wachstum wird eher bei Deutschland und darunter liegen.“ Also maximal einen Zweier vor dem Komma erreichen – wenn überhaupt.

Neben der Tempo-Hoffnung beim Impfen regt die Agenda Austria Reformen in den Bereichen Bildung und Digitalisierung an, will eine Rückkehr zur Normalität, was die Kurzarbeit angeht („keine Dauerlösung“), und rät, endlich die Gewerbeordnung zu durchforsten und in Wien die Sonntagsöffnung zu erlauben. Schellhorn: „Wir brauchen Unternehmen, wir brauchen neue Arbeitsplätze. Es können nicht alle Menschen beim Staat beschäftigt werden.“