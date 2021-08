Adidas: Nachfrage ist höher als erwartet

Der deutsche Sportartikelhersteller Adidas bleibt nach einem starken Jahresauftakt in Schwung und hat seine Prognose ein weiteres Mal angehoben. Das Unternehmen rechnet nach Angaben vom Donnerstag nun im laufenden Jahr mit einem Umsatzplus von bis zu einem Fünftel. Der Gewinn aus den fortgeführten Geschäftsbereichen dürfte zwischen 1,4 und 1,5 Milliarden Euro liegen (bisher: 1,25 bis 1,45 Mrd. Euro).

Adidas-Chef Kasper Rorsted sagte, die Nachfrage sei höher als erwartet, in den strategischen Wachstumsmärkten EMEA und Nordamerika habe sich der Umsatz nahezu verdoppelt. "Diese Dynamik gibt uns die Zuversicht, unsere Prognose für das Gesamtjahr anzuheben, auch wenn sich unsere Branche weiterhin mit externen Herausforderungen konfrontiert sieht."

Fokus auf neue Produkte

Der weltweit zweitgrößte Sportartikelhersteller hinter Nike setzt unter anderem auf neue Produkte, die in der zweiten Jahreshälfte auf den Markt kommen. Zudem verwies das Unternehmen sportliche Großereignisse wie die Olympischen Spiele in Japan, den Auftakt der Fußball-Saison in Europa und den Beginn der NFL-Saison in den USA. Noch im Mai hatte Adidas einen Umsatzanstieg im hohen Zehnprozentbereich vorhergesagt.

Im abgelaufenen Quartal legten die Erlöse insgesamt um 51,5 Prozent auf knapp 5,1 Milliarden Euro zu. Der Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen lag bei 387 Mio. Euro, nach einem Verlust von 243 Mio. Euro vor Jahresfrist.