Großer Stellen-Abbau bei Adidas: Hunderte Mitarbeiter verlieren Job

Adidas will in der Konzernzentrale im deutschen Herzogenaurach bis zu 500 Jobs streichen. "Wir müssen bis zu 500 Stellen herausnahmen, weil diese Stellen - nicht die Leute - Komplexität erzeugen", sagte Vorstandschef Björn Gulden am Mittwoch bei der Bilanzpressekonferenz. Er bestätigte damit erstmals die Abbaupläne, die bereits im Jänner durchgesickert waren.